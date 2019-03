Stokkebækken bevarer tre matrikler: Ingen jubler over ny skoleløsning

Borgmester Bo Hansen (tv) modtog før byrådmødet en underskiftsindsamling fra forældre til børn i 2. klasse på Gudme Skole, der vil få to skoleskift på et år med den nye model. Tanja Siehr og Helle Lund Frederiksen opfordrer til, at børnene kan blive i Gudme. Foto: Ole Grube

Enigt byråd står bag model, der bevarer tre matrikler på Stokkebækskolen, men beslutningen udløser ingen klapsalver fra forældre, der er bekymrede for skoleskift.

Gudme: Stokkebækskolen fortsætter med filialer i både Gudme, Gudbjerg og Hesselager. Det ligger fast efter en halvanden time lang og til tider hård og ophedet debat i byrådssalen tirsdag aften. Udfaldet blev, at et enigt byråd står sammen om en model, der sender børn i 0.-3. klasse til Gudbjerg og Hesselager, mens alle områdets børn i 4.-9. klasse efter sommerferien skal gå i skole i Gudme. Det resultat høstede dog ingen høje klapsalver fra en lille gruppe forældre, der fulgte debatten fra tilhørerrækkerne. Helle Lund Frederiksen fra Gudme mener, at løsningen er for sårbar. - Vi har brug for en skole, hvor børnene kan gå fra 0. til 9. klasse uden skift, og det får vi ikke. Resultatet vil være, at området ikke bliver attraktivt for tilflyttere, og at det heller ikke længere er fagligt attraktivt og udfordrende for vores dygtige lærere, lød dommen fra Helle Lund Frederiksen.

Stokkebækskolen Stokkebækskolen blev dannet i 2011 som en sammenslutning af Gudbjerg Skole, Gudme Skole og Hesselager Skole. Det skete i forbindelse med en ny skolestruktur, der blandt andet lukkede Sct. Michaels Skole i Oure.I august indledte Børne- og Ungeudvalget en proces, der skal reducere antallet af klasser på Stokkebækskolen fra 27 til 21 for at spare 4,7 millioner kroner.



Forvaltningen præsenterede kort efter tre modeller, der alle bevarer de tre matrikler i Gudme, Gudbjerg og Hesselager.



Ansvaret var reelt uddelegeret til skolebestyrelsen, men efter et ekstraordinært møde den 12. november 2018 opgav den at finde en fælles løsning og sendte ansvaret tilbage til byrådet.



På et møde i byrådet tirsdag den 27. november besluttede et stort flertal en ny struktur med 0.-3. klasse i Gudbjerg og Hesselager og 4.-9. klasse i Gudme. Den nye struktur træder i kraft i august 2019. /gru

Lagt i graven Forældrene havde lyttet til en politisk debat, hvor resultatet var givet på forhånd, fordi der i udvalgene var skabt enighed om den nævnte løsning. Alligevel måtte de lytte til en debat, hvor beskyldninger om aftalebrud, et slagsmål om prisen for garantiordningen og det rimelige i at tørre en svær beslutning af på en nyvalgt skolebestyrelse var nogle af ingredienserne. Katrine Uggerby fra Gudme kunne efter debatten ikke holde tårerne tilbage, da hun stod udenfor byrådssalen og ridsede familiens situation op. - Vi har planlagt at bygge hus i Gudme, men det er nu lagt i graven. Det her vil skræmme flere børnefamilier væk fra området, og jeg tror, vi selv vil se mod Skårup eller Svendborg, hvor man kan undgå et skoleskift, og hvor vi også er tættere på ungdomsuddannelserne, fortalte Katrine Uggerby. - Da vi flyttede til Gudme, var det fordi, her var en sikker og tryg base, men den er nu delvist væk, fordi der ikke findes et tilbud uden et skift, sagde Katrine Uggerby. Det var dog også glæde over, at Stokkebækskolen bliver bevaret på tre matrikler, og at den lukningstruede afdeling i Gudbjerg bliver bevaret. Tanja Siehr, der bor mellem Gudme og Gudbjerg, var en af dem, der glædede sig. - Jeg havde helst set, at det var blevet en model med samlæsning af årgange, og jeg ærgrer mig over, at den model aldrig kom i høring og derfor ikke fik en chance. Når det er sagt, så er jeg glad for, at alle tre matrikler bliver bevaret, og jeg kan godt se noget trygt i at skulle starte på en lille skole og så flytte efter 3. klasse, når man er klar til nye udfordringer, forklarede Tanja Siehr.

En tarvelig manøvre Inde i byrådssalen var Venstre og især Mette Kristensen i skudlinjen fra flere sider. Hun havde undervejs i processen råbt på aftalebrud og var blevet støttet af SF, de radikales Hanne Ringgaard Møller og de tre løsgængere i det, som hun for åben mikrofon kaldte for en "afværgelse af en skolelukning i Gudbjerg i 11. time". Den udlægning fik masser af hænder i vejret rundt om det ovale bord. Henrik Nielsen (K), der er formand for Børne- og Ungeudvalget, kaldte Mette Kristensens udlægning for urent trav. - Det er det, når du udråber os til dem, der vil lukke matrikler, for vi har bare afventet den proces, der var sat i gang i skolebestyrelsen i respekt for, at vi har tildelt dem kompetencen, sagde Henrik Nielsen. Tildelingen af det ansvar var der andre omkring bordet, som mente, at skolebestyrelsen aldrig burde have haft. Enhedslistens Jesper Kiel kaldte det for en "tarvelig manøvre", fordi byrådet først havde skåret ned og derefter bedt skolebestyrelsen finde en løsning. - Man opfordrer skolebestyrelsen til at løse det problem, man har skabt for dem ved at skære ned og spare, sagde Jesper Kiel.

Ingen dårlig løsning Skolebestyrelsen endte for to uger siden med at opgive at finde en løsning og bad i stedet byrådet om hjælp. Og resultatet blev altså en model, hvor alle tre matrikler bliver bevaret. - Jeg tror, det holder til 2025. Det er ingen dårlig løsning, sagde Tanja Siehr efter debatten, mens en anden Gudme-forældre, Jesper Christensen, så helt anderledes på det. Han havde foretrukket en løsning, hvor skolen i Gudbjerg blev lukket. - Man har lige renoveret og udbygget Gudme Børnehus for rigtig mange millioner, og nu flytter man alle de mindste væk fra Gudme. Det er horribelt og uforsvarligt, og jeg tror, vi står her igen om et år, sagde han.