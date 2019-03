Støt Børnecancerfonden ved at spise gourmetmad

Vester Skerninge: Torsdag den 21. marts kan du nyde en gourmetoplevelse og samtidig støtte Børnecancerfonden, når Vester Skerninge Kro i samarbejde med Team Rynkeby byder på en treretters menu.

Menuen består af tre retter efter årstiden og lidt ekstra overraskelser. Prisen er 200 kroner for børn og 350 kroner for voksne. Familier på to børn og to voksne kan spise for 995 kroner og alle pengene går ubeskåret til Børnecancerfonden gennem Team Rynkeby.

Der er tilmeldingsfrist den 15/3. Tilmelding kan ske ved at ringe til kroen på 62 24 10 04 eller overføre betalingen gennem mobilepay på nummeret 64534, hvor man skriver VS kro efterfulgt af ens navn. /rashe