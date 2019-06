Største stævne nogensinde: Danmarks bedste i veterantennis kommer til Svendborg

I slutningen af juli lægger Svendborg Tennisklub grus til DM i veterantennis. Op imod 200 spillere ventes at deltage, og det er første gang, klubben afholder et stævne af den kaliber.

Svendborg: Sidst i juli indtager nogle af landets bedste veteran-tennisspillere grusbanerne bag Svendborg Idrætscenter.

Her er Svendborg Tennisklub for første gang vært for de danske mesterskaber for veteraner - spillere over 35 år.

Og det er en turnering af en vis kaliber, forstår man på næstformand i tennisklubben, Gert Christiansen.

- Vi har aldrig nogensinde holdt et stævne af den størrelse, men mere interne stævner, fynske juniormesterskaber og den slags, mens det her strækker sig over en uge, forklarer han.

- Og med henblik på, at vi i 2021 skal være med til at holde DGI Landsstævne, tænkte vi, at vi godt ville prøve, hvordan det er, når der kommer 150-200 herned og skal spille hen over en uge, og hvordan vi takler det, siger Gert Christian, der også er formand for veteranafdelingen i Svendborg Tennisklub.

Det er ikke kun målt i kvantitet, at der er tale om et stort mesterskab, påpeger Gert Christiansen.

- Det er tennis af på et højt niveau, man vil kunne opleve. Selv om nogle af spillerne måske er over 80 år, så ved de sgu godt, hvordan man spiller tennis, og hvor kan de dog bevæge sig. Mange af dem har jo spillet hele deres liv og ved præcist, hvor de skal placere sig, siger han og forklarer, at der plejer at være deltagere på 90 år - og endnu mere.