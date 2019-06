Stod ikke til at redde: Forladt bygning brændt ned

Svendborg: Ni brandfolk fra Beredskab Fyn var lørdag formiddag på en opgave af de mere vanskelige.

Ifølge Kenneth Hørdum, der var indsatsleder på opgaven, lød alarmen klokken 9.10.

Meldingen gik på, at der var brand i Margrethelundskoven ved Rødeledsvej, og brandfolkene kom frem, kunne de da også tydeligt se røgen.

Og helt let at komme til den var det ikke.

- Vi kæmpede for at finde en adgangsvej, og jeg kunne ikke gøre andet end løbe efter røgen, siger Kenneth Hørdum, da avisen er stedet en god halv time efter brandfolkene.

Indsatslederen fortæller også, at han ret hurtigt fandt frem til den forladte bygning, som engang har huset en skydeklub.

Den var på det tidspunkt overtændt, som det hedder på brandmandssprog, når noget står i lys lue, og nu handlede det så om dels at sikre, at der ikke var ild i skoven omkring - og så i øvrigt få trukket en slange så dybt ind i skoven, som man kan komme uden at være ude af den igen. Vel et par hundrede meter.

- Det gik der lidt tid med, men da vi først var på plads, tog det ikke mere end fem minutter at få branden under kontrol, siger Kenneth Hørdum, som også oplyser, at der stadig er et stykke arbejde at gøre.

Taget er ganske vist fortæret af flammerne, men ilden har fat bag noget udvendig træbeklædning, som skal brækkes ned, inden branden kan betragtes som endegyldigt besejret.

- Så vi er her i hvert fald en times tid endnu, lyder det fra Kenneth Hørdum.

Også to betjente fra Fyns Politi er på stedet, men ingen af dem vil udtale sig om brandårsagen.