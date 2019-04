Stil pæle op på Centrumpladsen: Arkitekturråd vil visualisere planlagt hotel-udvidelse

- Når man vil sælge et offentligt areal og sender et forslag i høring hos borgerne, så skal borgerne også have et realistisk vurderingsgrundlag, og det får de ikke her, siger Ole Østergaard, der er tidligere stadsarkitekt i Aarhus og nu bor i Troense.

Formand for rådet, Ole Østergaard, mener, at den høring, der er i gang i øjeblikket, vil få betydeligt større værdi, hvis udvidelsen ud på Centrumpladsen bliver markeret med nogle pæle.

Svendborg: Arkitekturrådet i Svendborg vil have kommunen til at opstille nogle markeringspæle, der kan visualisere, hvordan den planlagte udvidelse af Hotel Svendborg kommer til at se ud.

Arkitekturrådet anbefaler, at der stilles 10 pæle op på Centrumpladsen, der kan illustrere den planlagte udvidelse af Hotel Svendborg, der her er markeret med brunt. Illustration: C&W Arkitekter

Smal gennemgang

Hotel Svendborg ønsker at inddrage 260 kvadratmeter af Centrumpladsen for at få plads til et nyt indgangsparti, en større reception med et loungeområde, en større café og en restaurant med flere siddepladser samt et udendørs område med pladser til både spisende hotelgæster og gæster udefra.

Projektet kræver et tillæg til lokalplanen for området, og i forbindelse med den øjeblikkelige høring holdes der tirsdag den 9. april et borgermøde om den planlagte udvidelse af hotellet.

Arkitekturrådet har i et skriftligt svar til byrådet lagt op til, at udvidelsen på Centrumpladsen bliver visualiseret, og man har ikke lagt skjul på, at man er bekymret for den nordlige passage mellem den planlagte udvidelse og det runde parkeringsareal. Passagen er fem meter.

"Denne passage skal rumme al fremtidig anvendelse, herunder brandvæsenets redningsvej. Det foreslås konkret, at udbygningen markeres med en mock-up-konstruktion for at visualisere det reelle pladsforbrug på offentligt areal samt nybygningens nærhed til parkeringsrotunden med den markante træbeplantning", står det i et referat fra Arkitekturrådet.