4) Bodil Helmert, 72 år, medlem af Nærdemokratigruppen, Stenstrup

Hvad, synes du, er det bedste ved Stenstrup?

- Jeg synes, det er rigtig godt, vi har en brugs, skolen, biblioteket, idrætshallen og idrætsforeningen. Det er rigtig vigtigt, vi har sådan nogle ting for at kunne få en by til at fungere. Jeg er selv med i nærdemokratigruppen og går til ældreidræt, jeg handler i brugsen og kommer på biblioteket. Sådan noget betyder jo, at man kan leve og føle, at det er en levende by, man bor i.

Hvad mangler i Stenstrup?

- Jeg kunne godt tænke mig, at flere bakkede op om nærdemokratigruppen. Vi er jo med til at vedligeholde og udvikle byen og være opmærksom på de ting, der foregår. Så jeg kunne godt tænke mig at opfordre folk til at komme med der eller komme med idéer til os. Særligt de yngre mennesker. De mangler i vores arbejde.