Stemmer fra Stenstrup: Fællesskabet findes i hallen

1) Camilla Lüneborg, Stenstrup:

Jeg er rigtig glad for sammenholdet, der er omkring aktiviteterne her i hallen, jeg synes, det styrker sammenholdet for både børn og forældre. Jeg synes, at sammenholdet er vigtigt. Der er meget socialt i at komme her i hallen.

Hvis jeg skulle ønske mig noget her i Stenstrup, så skulle det være, at der var noget for de lidt ældre børn. Vores den ældste bliver 14, og jeg synes, at det mangler noget for børn i hans aldersgruppe; et sted de kan gå hen. De flakker lidt rundt og tager for eksempel på biblioteket, så det ville være dejligt med et sted med aktiviteter til dem. Men det er der vist kræfter, der arbejder på at stable på benene, så det er dejligt.