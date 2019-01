1) Pernille Hansen, Stenstrup:

Vi flyttede til Stenstrup fra Svendborg i 2007 og havde egentlig planer om at flytte tilbage igen. Men det vil vi ikke, efter at vi har fået børn, for det er et trygt sted at vokse op. Børnene kender hinanden og kommer de samme steder, og min søn på otte år kan selv cykle til fodbold, og når han skal besøge sine venner. Det ville jeg aldrig turde lade ham gøre i Svendborg. Desuden har vi alt, hvad vi skal bruge, inden for rækkevidde, og hvis jeg endelig skal pege på noget, jeg mangler, er det en hundeskov. Det ville være rart med et hyggeligt sted, hvor vi hundeejere kunne mødes og lade hundene lege frit, i stedet for at vi skal køre til Svendborg eller Ringe. Og så vil jeg sige, at man næsten ikke kan rose uddeler Lasse (Lasse Dalsgaard Petersen, red.) i Dagligbrugsen i Stenstrup nok. Han holder brugsfester og fastelavnsfester og gør i det hele taget en masse for byen.