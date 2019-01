Stemmer fra Stenstrup: En by med det, man skal bruge

4) Kirsten Rasmussen, 68 år, Stenstrup

Hvad, synes du, er det bedste ved Stenstrup?

- Det ved jeg da ikke. Jeg kan jo bare godt lide at være her. Jeg har boet her hele mit liv med undtagelse af et år, hvor jeg var ude at tjene på Thurø. Og jeg kunne ikke tænke mig at flytte andre steder hen. Og vores tre drenge er faktisk også blevet her.

Hvad mangler i Stenstrup?

- Jeg synes ikke rigtig, vi mangler noget, for når man endnu er mobil, kan man jo bare køre efter det. Men hvis der er noget, der mangler, er det måske en hæveautomat. Sådan en var der engang, men det kunne så åbenbart ikke gå længere. Det er ikke det store problem for os, der kan gå på nettet og bruge mobilepay og sådan, men for de ældre kan det godt være et problem, tror jeg.