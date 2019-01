Stemmer fra Stenstrup: Cykelsti og sammenhold efterlyses

5) Kim Davidsen, Stenstrup:

- Når du spørger, hvad det bedste ved Stenstrup er, så ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal sige. Det er selvfølgelig godt, at byen ligger centralt, når man skal pendle, og at vi har en god brugs, men Stenstrup er en lidt underlig størrelse. For ser du på Kirkeby, er der masser af opbakning til alt muligt, men sådan er det ikke her i byen. Det irriterer mig også, at fodboldklubberne i de to byer mangler spillere, men alligevel ikke kan finde ud af at arbejde sammen. Så der mangler noget sammenhold, og så synes jeg også, at man burde gøre mere for at få nogle børnefamilier herud. Husene i byen bærer præg af, at her har været mange teglværker. De er enten meget store direktørboliger eller små arbejderboliger, så vi mangler noget nybyggeri. Men vi har masser af billige byggegrunde, så måske skulle man reklamere lidt mere for dem.