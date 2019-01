Starter torsdag: Slægter og historie på programmet

Danske Slægtsforskere Sydfyn byder på et travlt forår i Skallen med mange foredrag om emner på foredragslisten, der kan være nyttige for slægtsforskere.

Svendborg: Danske Slægtsforskere Sydfyn er klar med et fyldigt forårsprogram til sine medlemmer.

Første gang er allerede den 17. januar, hvor medlemmerne mødes i Skallen i Møllergade for at lytte til et foredrag med Erik Nørr, historiker, dr.phil., seniorforsker.

Han taler om skolevæsen, latinskole i 1800-tallet og om præste- og sogneprotokoller. Han fortæller om skolelovene af 1814. Var der forskel på den undervisning, der blev tilbudt drenge og piger, fattige og rige, og var der en særlig undervisning for handicappede? Et andet emne er lærerne og deres uddannelse, aflønning og arbejdsopgaver i undervisningen og i kirken. Foredraget vil også fortælle om de protokoller og indberetninger, som præster, provster og lærere skulle føre efter de nye skolelove, og som kan anvendes som kilder af slægtsforskere.

Allerede den 31. januar er foreningen klar igen med en medlemsaften om at skrive slægtsbog. Det er ved slægtsforsker Arne Clausen, Millinge.

Senere på sæsonen får man besøg af Flemming Knudsen, der taler om at komme igang med slægtsforskning. Så er der et foredrag om trosretninger ved Julie Elmqvist cand.mag. i religionshistorie, foredrag om bondens bygninger ved Gudrun Gormsen mag.art., tidligere direktør for Hjerl Hedes Frilandsmuseum, introduktion til billedbehandlingsprogrammet Photofiltre ved Aase Beyer Clausen, lærer og forfatter, og foredrag om ejendomshistorie i Sønderjylland ved Leo Vinther Pedersen, vagtmester, Rigsarkivet, Aabenraa.

Foredragene foregår i Skallen, Møllergade 99, Svendborg torsdage klokken 19-21.30.