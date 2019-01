Start dagen med musik: Morgensang på avisen

Svendborg: Det er en kærkommen lejlighed for at begynde dagen - og året for den sags skyld - med et par gode, velkendte sange, når der torsdag den 3. januar er Morgensang i Svendborg. Et koncept, som Lisbeth Aastrøm Andersen fra Thurø stod for at introducere byen for sidste år, og som altså nu begynder en ny sæson.

Denne gang foregår det i Fyns Amts Avis' kælder i Sct. Nicolai Gade 3 fra klokken 9.00 og cirka 45 minutter frem.

Rasmus Dahl Nielsen fra Vester Skerninge sidder ved klaveret, og som altid skal der synges sange fra Højskolesangbogen.

Alle er velkomne til komme og synge med. /heng