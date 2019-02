Står fast: Borgmester afviser at genåbne torvet for biler

Bo Hansen (S) stiller spørgsmålstegn ved en undersøgelse fra Erhvervsforum Svendborg og fortæller, at han arbejder på en samlet model for parkering i midtbyen.

Der bliver nu sat en underskriftsindsamling i gang med henblik på at genindføre parkering på torvet fra 1. september til 1. juni? Er der noget, der kan få dig til at åbne torvet for biler igen?

- Nej, mit synspunkt er, at det nyeste byrum, vi har, ikke skal være en parkeringsplads. Hvis man har stået på Rådhuspladsen i København eller på Flakhaven i Odense, så kunne man også godt tænke, at det ville være smart med parkering der. Der er i hvert fald et større behov end i Svendborg, men man lader være, fordi man gerne vil skabe de her torvedannelser.

Erhvervsforum Svendborg med Venstres Per Nykjær Jensen i spidsen har sammen med Shopping Svendborg lavet en rundspørge, hvor nedlæggelsen af parkeringspladser på Torvet kædes sammen med omsætningsnedgang i flere butikker. Gør det indtryk?

- Jeg vil sige, at det ikke er så tit, vi som politikere får lov til at lave vores egne undersøgelser. Det her svarer jo til, at Jesper Kiel (Enhedslisten, red.) laver en undersøgelse om en udvidelse af et skatteniveau, og så kan man spørge, hvor mange der vil have tillid til den?

Hvad mener du?

- Jeg mener, at alle hatte blandes. Per Nykjær er medlem af Venstre og formand for Erhvervsforum, det er ham, der udsender mails, og det er ham, der samler svarene. Det ville ikke være validt, hvis jeg gjorde det, eller hvis Jesper Kiel gjorde det, og dermed mener jeg heller ikke, det er validt, når Per Nykjær gør det.

Du tager ikke rundspørgen eller undersøgelsen for gode vare?

- Når man (en specialforretning i Møllergade, red.) svarer, at man har mistet 40 procent af sin omsætning på grund af nedlæggelsen af 21 parkeringspladser på torvet, hvem kan så gøre det op? Jeg synes, man ser fuldstændig bort fra den objektive vurdering af vores bymidte. Vi bliver sammenlignet med andre byer i forbindelse med konkurrencen, Danmarks hyggeligste handelsby, og her er vi blevet nummer et eller to de seneste tre år. Alligevel bliver der hele tiden henvist til andre byer, som ved, hvad det vil sige at have gode parkeringsforhold. Altså, vi slår dem alle sammen i konkurrencen, og det skal vi være stolte af.

Men der er jo åbenlyst nogle forretningsdrivende, der er bekymrede for deres fremtid, og som kæder en nedgang i deres omsætning sammen med nedlæggelsen af parkeringspladserne på Torvet. Hvad kan du gøre for at hjælpe dem?

- Jeg kan ikke genskabe de pladser, der er på torvet, men jeg vil gerne være med til at se på, om vi kan skabe nogle andre parkeringspladser. Det gør mig imidlertid ked af det, når jeg læser, at man i brevet fra Erhvervsforum afslår at finde en anden løsning, og her bliver jeg i tvivl, om det virkelig er Shopping Svendborg og Erhvervsforum Svendborgs mening, at vi ikke skal forsøge at finde en løsning. Eller er det Venstres mening?

Du afgav på det seneste byrådsmøde et løfte om, at du vil finde en parkeringsløsning på Klosterplads og på havnen. Hvad er det, du ser for dig?

- Der er to dele af det: Vi skal løse et stort parkeringsbehov mellem byen og havnen - blandt andet i samarbejde med Simac, og jeg ved godt, at detailhandlen vil synes, det er for langt væk fra byen. Derfor skal vi også skabe flere pladser i midtbyen, der kan erstatte de 25 pladser, vi mister ved Klosterplads.

Og hvor ser du dem?

- Det er det, vi er ved at lave en analyse af. Der er flere muligheder, men det er ikke nemt, for prisen på en plads er høj, når vi nærmer os bymidten. Jeg mener, at vi med Voldgade-løsningen har løst et problem i den ene del af midtbyen, og nu leder jeg efter en større løsning i den del, der vender op imod Møllergade.