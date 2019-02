Spritbilist får knap halvandet års fængsel for trafikdrab

En mandlig spritbilist på 51 år kørte i februar for to år siden frontalt ind i en bil på Sundbrovej. Fredag faldt der dom. Han skal i fængsel i et år og fire måneder, og han har fået frakendt kørekortet i fem år.

Forsinket

Det bemærkelsesværdige ved denne sag er, at den først er blevet afgjort efter to år.

- Ja, sagen er faktisk to år gammel. Det skyldes, at vi har afventet nogle udtalelser fra Retslægerådet, fordi den 90-årige kvinde først døde halvanden måned efter ulykken, så der har været et twist om, hvorvidt hendes død var en følge af ulykken, eller om det er en følge af noget andet, siger Charlotte Ragus.

Retslægerådet kom dog frem til, at hun døde som en direkte følge af ulykken, oplyser anklageren og uddyber, hvorfor der var tvivl om det.

- For det første var kvinden 90 år gammel. Og for det andet fandt man ud af, at hun havde lungekræft. Det var vist ikke noget, som hverken hende eller familien var orienteret om endnu, idet hun gik til nogle undersøgelser. Men det var årsagen til, at der var en twist om, hvad hun præcist døde af. Men det var altså ulykken, konkluderede retslægerådet, siger Charlotte Ragus.