Spring blot i bølgen: Vandet ved Christiansminde er rent igen

Svendborg: Det røde flag kan pilles ned, og det blå kan hejses op igen.

Det er situationen på Christiansminde Strand, efter at Svendborg Kommune lørdag ved middagstid har modtaget resultatet er en vandprøve.

Det røde flag blev sendt til tops og et badning frarådes-skilt sat op onsdag, fordi en prøve taget mandag havde vist et stort indhold af bakterien e-coli.

Men onsdag blev der taget en ny prøve, og da den ifølge kommunens informationschef, Kim Barren, viser, at hverken indholdet af e-coli eller entorokker ligger over grænseværdierne, er det igen forsvarligt at kaste sig i bølgen blå.

E-coli findes i menneskers afføring og kan forårsage sygdom og diarré - men det behøver badegæster ved Christiansminde så ikke længere bekymre sig om.

Det er uvist, hvad der er årsag til det høje indhold af e-coli i vandet under mandagens prøvetagning, har afdelingsleder for Miljø og Teknik i Svendborg Kommune, Birgitte Kring Frederiksen, oplyst.