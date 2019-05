Sport, fest og farver: Fem forslag til årets Spult festival

Sidste års Spuæt festival var velbesøgt, og der var et stort udbud af aktiviteter og opvisninger. Igen i år kan festivalen præsentere et spækket program. Arkivfoto: Gitte Gedde.

Fredag og lørdag bliver Svendborg forvandlet til et sports- og kulturmekka, når festivalen Spult folder sig ud over byen. Det fynske foreningsliv er gået sammen om et hav af sportslige, kreative og festlige aktiviteter, og vi har her prøvet at udpege fem forslag, som man kan tage til under festivalen.

Svendborg: Fredag den 24. og 25. maj kommer Svendborg til at emme af sport, kultur og foreningsliv. Spult er Svendborgs sports- og kulturfestival, hvor lokaler foreninger, klubber og institutioner byder ind med aktiviteter. Du kommer til at kunne opleve danseopvisning, koncerter, prøve kræfter med kajakroning, E-sport fitness, spille streettennis på kajen og slutte dagen af med afterparty. Men med over 70 forskellige aktiviteter fordelt over det to-dages program kan det være svært at vælge.

Vi har her udpeget fem ting, du bør opleve til dette års Spult.

1) Foreningsbazar og fællesspisning Hele familien er inviteret med, når Spult går af stablen fredag den 24. maj, og alle fredagens aktiviteter er samlet ved SG-huset. Programmet starter klokken 15, hvor man blandt andet kan give sig i kast med amerikansk fodbold, forhindringsbaner, springgymnastik eller kreativt genbrug. Frem til klokken 17 vil Svendborgs foreningsliv præsentere deres tilbud for både børn og voksne. Fra klokken 17 til 19 er der etnisk buffet, hvor kurdiske, afghanske og iranske foreninger står for maden. Fællesspisningen i SG-huset koster 40 kroner for voksne og 20 kroner for børn, og man kan tilmelde sig på www.spult.dk.

2) Gymnastikopvisninger og koncerter Lørdagen er sport- og kulturfestivalens helt store festdag både for store og små. Fra klokken 10 og helt frem til klokken 18 vil du kunne opleve opvisninger og koncerter fra fynske gymnastikklubber og Svendborg Musikskole på Svendborg Havn. På én scene kommer programmet til at være spækket med unge sangere, bigbands og rockmusikere og på en anden er der springpiger, gymnaster og cheerleadere. For mens musikskoleeleverne sætter gang i festdagen fra scenen foran Bendixens fiskehandel, vil gymnasterne springe festivalen i gang på Nordre Havnekaj. Hver opvisning eller koncert varer mellem 15 til 30 minutter.

3) Sydfyn løber sammen Vil du hellere tage del i aktiviteterne fremfor at se dem på en scene, og er du heller ikke er bange for at få lidt sved på panden, kan du starte dagen med en fælles løbetur. Lørdag klokken 09.45 mødes de weekendfriske svendborgensere ved Bendixens Fiskehandel. Ruten går gennem Hallindskoven og Christiansminde, og man kan vælge at løbe enten seks eller otte kilometer.

4) Skate, slackline og graffiti I Prøveparken på Svendborg Havn, hvor byens mange skatere til dagligt slås mod ramperne, vil der være graffiti-workshop, skateskole og kåring af festivalens bedste skater. Allerede fra klokken 12 kan skaterne træne op til skatekonkurrencen, der løber af stablen klokken 16 og varer frem til klokken 20, hvor vinderen bliver kåret. Graffiti-workshoppen begynder klokken 13 og varer frem til klokken 17, og fra klokken 10 til 14 er der mulighed for at prøve kræfter med slackline, hvor man balancerer og laver tricks på et udspændt nylonbånd.