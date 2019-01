Det var spildt arbejde, da Sognevej og Rødmevej i efteråret fik nye skærver på. Skærverne ligger nemlig fortsat løst oven på vejen i stedet for at lade sig køre ned i det tjæreagtige underlag, sådan som det er meningen. Årsagen er, at det var for koldt i efteråret, da arbejdet blev lavet. Så det er en ommer. Til foråret får vejen en omgang igen.

Fejlen er dog ikke noget, der kommer til at koste Svendborg Kommune penge at få udbedret.

- Der er sket en leverandørfejl, siger han og oplyser, at det er entreprenørfirmaet Munck, der har stået for vejarbejdet.

For koldt til asfalt

Udfordringen på Sognevej og Rødmevej består i, at skærverne, man lægger oven på det tjæreagtige lag, bitumen, ikke hænger ordentligt fast i vejen og dermed ligger skærverne fortsat oven på vejen.

- Når man laver sådan en vej, foregår det ved, at man sprøjter bitumen på vejen - altså en form for tjære - og bagefter lægger man skærver på. Men hvis vejret er for koldt, når man gør det, så når tjæren at størkne, og så limer den ikke stenene fast, og så falder de bare af. Og det er det, der er sket på Sognevej og Rudmevej, forklarer Søren Bach-Hansen.

Han kan ikke oplyse præcist hvornår, vejen bliver asfalteret på ny - men varmere i vejret end nu skal det være.

- Det er jo i sommerhalvåret, man laver sådan nogle ting her, og vejtemperaturen skal være over et vist gradantal, før man kan opretholde limeevnen på det her bitumen, men jeg ved ikke helt, hvor grænsen går, men det har hvert fald været for koldt, da man lavede det her.