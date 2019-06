Svendborg: 2019 er et særligt år for KFUM spejderne i Svendborg. Et ganske særligt år.

Svendborggruppen inden for KFUM spejderne kan nemlig fejre 100 års jubilæum, og fejringen finder sted med en reception den 16. august for nuværende og tidligere spejdere og ledere i Svendborg-gruppen samt folk fra korpsets hovedbestyrelse.

De andre spejdergrupper og korps i Svendborg Kommune er også velkomne, ligesom borgmesteren og andre fra Svendborg Kommunes kulturudvalg er det.

Hele weekenden fra den 15. - 17. august vil området omkring KFUM spejdernes hus på Dronningemaen bag Naturlegepladsen summe af spejderaktiviteter, og lørdag vil der udover selve receptionen klokken 10 være mulighed for at besøge den historiske udstilling om "spejdere gennem tiden" og se, hvordan spejderarbejdet har formået at bestå og udvikle sig gennem de sidste 100 år. /anwni