Spares væk: Slut med live-tv fra byrådsmøder

Svendborg: Den massive sparerunde i kommunen rammer nu også de borgere, som sidder hjemme ved computerskærmen og ser direkte tv fra møderne i byrådssalen på rådhuset.

Politikerne i Økonomiudvalget har besluttet at slukke for signalet for at spare 96.000 kroner om året. Mødet i byrådet den 18. december bliver det sidste, som bliver transmitteret af foreningen TVT Svendborg, der siden 2014 har sendt fast fra møderne i byrådssalen.

Borgmester Bo Hansen (S) forklarer, at Økonomiudvalget skulle finde besparelser for 250.000 kroner, og at der har været meget lidt at vælge imellem. Udover byråds-tv blev der også sparet på et fagblad til byrådsmedlemmerne, og så blev man enige om at finde resten af pengene ved at holde igen ved konferencer.

- Byråds-tv har været et godt tilbud til borgerne, men jeg synes, vi kommer ud til borgerne på mange måder i forbindelse borgermøder og ved lokalplaner, og så flytter vi også et byrådsmøde ud et par gange om året. Desuden er der jo mulighed for at komme og overvære byrådsmøderne, siger Bo Hansen.

Hvis jeg nu siger, byråds-tv har haft en demokratisk funktion, hvad siger du så?

- Jamen, det er jeg enig i, og det var også argumenterne, da det blev valgt til. Det var en måde at komme ud til folk på, men nu er vi i en situation, hvor vi skal spare op imod 100 millioner kroner. Derfor er det her en af de ting, vi godt kan undvære, siger borgmesteren.

I 2017 blev der sendt direkte tv fra 14 byrådsmøder, og hvert møde blev i gennemsnit set af 45 borgere. De reelle seertal svingede hen over året fra 5 til 209 seere ved de direkte transmissioner. Det er også muligt at hente de båndede udsendelser fra et arkiv, og der er der i gennemsnit 160 borgere efter hvert møde.

Svendborg Byråd tillod tilbage i 2007 at optage billeder og lyd fra byrådssalen, men det var under Lars Erik Hornemanns ledelse af byrådet i 2014, at det blev en fast procedure med direkte transmission.