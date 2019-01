36.000 kroner om året. Så meget koster det Svendborg Kommune, at der om sommeren er livreddere på stranden i Christiansminde. Men kommunen fattes penge og derfor overvejer politikerne i Teknik- og Erhvervsudvalget nu at spare udgiften på de 36.000 kroner og droppe samarbejdet med Trygfonden.

Svendborg: Stemningen på Christiansmindestranden ændrede sig med ét en eftermiddag i sommer. Fra dasende til anspændt. En kvinde spurtede gennem sandet. Hendes ansigt udtrykte frygt.

Kort efter løb en af livredderne ud på badebroen. Fra en båd blev en livløs mand båret ind på broen. Her fortsatte den livreddende førstehjælp. Desværre stod hans liv ikke til at redde.

Episoden er en af to tragiske episoder på stranden i Christiansminde de seneste par år. Året før blev en dreng på blot 15 år taget af strømmen og druknede.

På trods af, at stranden ved Christiansminde kan være farlig - og Svendborg Kommune i tre år har haft samarbejde med Trygfonden om at have livreddere på stranden otte uger om året - overvejer politikerne i Teknik- og Erhvervsudvalget nu, om man skal droppe samarbejdet med Trygfonden, så der i fremtiden ikke længere er livreddere på den populære strand.

Årsagen er, at Svendborg Kommune som bekendt skal spare penge og livredderne på stranden i Christiansminde koster årligt 36.000 kroner - penge som man nu overvejer at spare, hvormed det vil være slut med livreddere i Christiansminde.

- Vi gør det jo af bitter nød, siger formanden i Teknik- og Erhvervsudvalget, Flemming Madsen (S).

Forslaget har været i offentlig høring ind til den 21. december og på udvalget kommende møde den 17. januar skal politikerne træffe endelig beslutning om, hvorvidt man vil spare livredderne på strande væk.

- Vi gør det jo ikke fordi, det er sjovt, men fordi, det er nødvendigt. Altså vi har en bundlinje, der skal passe. Vi har en bunden opgave, vi skal nå, siger han med henvisning til, at et politisk flertal i Svendborg Kommune i forbindelse med budgetforliget enedes om, at spare en bunke penge for at få de økonomiske ender til at mødes.

I alt skal Teknik- og Erhvervsudvalget den 17. januar træffe beslutning om besparelser for godt en million kroner på dette års budget stigende til 2,8 millioner kroner i 2021, hvoraf livredderne til årligt 36.000 kroner altså kan være et led i at finde pengene.