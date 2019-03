Souvenirs spiller på Arne B

Svendborg: Det er en popduo, der oplevede ganske stor succes i 1990'erne, og som stadig lever i bedste velgående, der giver koncert i Svendborg tirsdag 12. marts.

Souvenirs er navnet på orkestret, der har Sofie Bonde og Nils Torp i front, og som til koncerten på Arne B tirsdag aften får følgeskab af Klaus Pindstrup på violin.

Det er foreningen Folk for Folk, der har arrangeret koncerten, som begynder klokken 20.00. Billetpriser: 120 kroner for medlemmer, 150 for ikke-medlemmer og 50 kroner for unge under 25 år. /heng