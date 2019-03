Teatre i Aarhus og Værløse går sammen om opera, som også kommer til Fyn.

AARHUS: Tre byer kan glæde sig til, at Mozarts opera "Don Juan" kommer på besøg sidst på sommeren. Det er Aarhus, Ollerup og Værløse. To teatre går sammen om at skabe opsætningen. Det er Aarhus Sommeropera og egnsteatret Undergrunden, mens Den Sydfynske Opera Festival køber to forestillinger. - Der er otte medvirkende, og det er mere, end vi selv magter. Når vi spiller Pimpinone som sidste sæson med to medvirkende, kan vi opføre den selv. Men her har vi brug for samarbejde, siger David Riddell, der er kunstnerisk leder af Aarhus Sommeropera og står for den musikalske ledelse af "Don Juan". Også oplysningsforbundet FOF i Aarhus støtter opførelsen. Samarbejdet med Den Sydfynske Opera Festival er opstået takket være Thomas Storm, der spiller rollen som Don Juan og er kunstnerisk leder af Den Fynske Opera.

Don Juan Mozarts "Don Juan" spiller sådan:

24., 27., 28. august samt 3. og 4. september kl. 19.30 I Helsingør Theater, Den Gamle By, Aarhus

30. august kl. 19.30 og 31. august kl. 16 ved Den Sydfynske Opera Festival, Koncerten, Ollerup Efterskole.

6. september kl. 19.30, 7. september kl. 16, 13, september kl. 19.30 og 14. september kl. 16 hos Egnsteatret Undergrunden, Galaksen, Værløse.

Instruktør Anders Ahnfelt-Rønne, scenograf Karin Seisbøll, musikalsk ledelse David Riddell.

Medvirkende: Thomas Storm, Jesper Mikkelsen, Signe Sneh Durholm, Stina Schmidt, Berit Barfred-Christensen, Anders Christensen, Martin Møller Vilbrand og Jens Bruno Hansen.

En rigtig Don Juan. Thomas Storm i hovedrollen i Karin Seisbølls kostume. Tegning: Karin Seisbøll

Stjerner på vej - Vi har spillet "Don Juan" i 1989 og 1990 i Aarhus Sommeropera med Bo Boje Skovhus og Preben Bjerkø i de to største roller. Skovhus er blevet for dyr og Bjerkø for gammel, så nu er vi i gang med at skabe den næste Skovhus, siger David Riddell, der mener, at der er kommende operastjerner på scenen. - Det er i det hele taget et stærkt hold med kendte navne, siger Riddell. FOF i Aarhus skaber en hel operadag med foredrag om eftermiddagen i Hobrohuset i Den Gamle By i Aarhus og forestillingen om aftenen. Instruktør Anders Ahnfelt-Rønne kommer fra "Undergrunden", og han tilfører "Don Juan" skuespil. Han er både skuespiller og musiker, pianist, og mener, det er en stor fordel for en operaforestilling. - De sidste 15-20 år har jeg arbejdet meget med opera og synes, at fagligheden ved skuespil gør personerne mere sandfærdige. Det må ikke blive klichefyldt eller deklamatorisk. Tilhørerne skal kunne genkende noget fra deres eget liv, siger han.

Signe Sneh Durholm som Donna Anna. Tegning: Karin Seisbøll

Fire dages festival På Fyn bliver "Don Juan" spillet to dage som led i den fire dages operafestival. - Det er første gang, vi forsøger med sådan en forestilling. Efter at Ollerup Efterskole har fået en meget fin koncertsal, er muligheden opstået, siger Kurt Sorknæs, der er leder af Den Sydfynske Opera Festival. - Der foregår meget andet i de fire dage, festivalen varer, og vi er glade for at få muligheden for at vise "Don Juan", siger Kurt Sorknæs, der for eksempel kan diske op med gadeopera og en operagalla i Guldsalen i Svendborg Kulturhus med David Danholt, der får Axel Schiøtt-prisen. Og så bliver der et særligt arrangement, opera på færgen, hvor der bliver serveret brunch på Ærø-færgen fra Svendborg. Første akt af en opera kan høres på udturen og anden akt på hjemturen. En ny børneopera skrevet af organisten Povl Christian Balslev bliver opført i Naturama. - Vi satser på, at det bliver en årligt tilbagevendende begivenhed, på ulige år i byen, på lige år som et vedhæng til "Opera på slottet", siger Kurt Sorknæs.

Fra mellemkrigsårene Karin Seisbøll står for scenografien. Hun har tidligere designet og produceret op mod 60 forestillinger. - "Don Juan" bliver i abstraktioner ud fra art deco, bauhaus og Antoni Gaudi, altså ikke fra 1600-tallet, hvor den oprindelig er fra, men fra mellemkrigsårene. Det er mere nært, og publikum kan bedre identificere sig med det, siger Karin Seisbøll. Stilen er sydeuropæisk. "Don Juan" bliver sunget på dansk og opført i alt 11 gange, fem i Aarhus - på Helsingør Theater i Den Gamle By - to gange på Ollerup Efterskole og fire gange i Galaksen i Værløse. Helsingør Theater kan rumme 237, Ollerup Efterskole 350 personer og Galaksen 428.