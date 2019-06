Sommerforsøg: Kun én vej gennem Frederiksgade

Svendborg: Fra 1. juli kan du godt glemme alt om at køre ad Frederiksgade for at komme til havnen i Svendborg. Gaden ensrettes nemlig i tre måneder som et forsøg i byfornyelsesprojektet Liv i min by.

I det projekt er det allerede planen, at gaden skal ensrettes for at skabe mere plads til andet end biler og mulighed for udeservering. Men man tager altså hul på det med et forsøg fra 1. juli til 1. oktober.

Det gøres for at skabe klarhed over, hvad en permanent ensretning vil betyde for trafikken på Jessens Mole på Svendborg Havn og Klosterplads ved banegården, og hvordan trafik, fodgængere og restaurationsgæster arter sig. Det skriver projektleder Jesper José Petersen i en pressemeddelelse.

- I forbindelse med ensretningen bliver der skabt mere plads til udeservering, og der etableres en grøn afspærring mellem kørebanen og udeserveringen. Restauratørerne har indgået samarbejde med Liv i min By om selv at vande og vedligeholde blomsterne, skriver han videre.

I forbindelse med ensretningen sænkes hastigheden til 30 kilometer i timen, og det vil stadig være muligt køre ind til parkeringspladsen ved Kvægtorvet. Men altså kun ved at køre ind på Frederiksgade fra Jessens Mole på havnen.

Det er planen, at den permanente omdannelse af Frederiksgade går i gang i 2020.