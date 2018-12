Solouheld: Bilist fløj over buskads og pløjede ind i traktor

Det er ikke alle, der har taget politiets opfordring til sig op til julefrokostsæsonen om at køre forsigtet og lade bilen stå, hvis man har fået for meget alkohol indenbords.

En bilist kørte galt natten til lørdag og Fyns Politi mistænker, at føreren har været påvirket af alkohol.

Anmeldelsen tikkede ind klokken 01.55. Bilisten, en 28-årig mand fra Kværndrup, havde mistet herredømmet over bilen i et blødt højresving på Mullerupvej i Gudbjerg - formentlig ved for høj hastighed - og var kørt af vejen og ind på en mark. Her fortsatte billen cirka 50 meter og fløj over et tre meter højt budskads, landede på taget og pløjede ind i en traktor. Det oplyser Lars Fredensborg, vagtchef ved Fyns Politi:

- Føreren var alene i bilen. Han har formentlig brækket venstre ben og måske ryggen, men det ved vi ikke med sikkerhed.

Politiet mistænkte føreren for at være påvirket af alkohol, og han blev derfor sigtet for spirituskørsel og anholdt med henblik på at få foretaget en blodprøve.