Søren Dahl og Café Hack besøger Svendborg

Svendborg: Radioværet Søren Dahl, der i 16 år har været i æteren hver uge med radio-talkshowet Cafe Hack/Dahl på Hack, er med, når Shopping Svendborg og Svendborgevent midt i september præsenterer endnu et af de 13 verdensmål i rækken af arrangementer under "Danmark for Målene".

Denne gang er temaet "Energi i by og bolig", hvor gode ideer til energibesparelser i hjemmet, på farten og i byen er i fokus. Der vil være lærerige aktiviteter for både store og små.

Søren Dahl, som udover at være radiovært har haft en aktiv karriere som komiker, foredragsholder, forfatter og musiker, vil komme som oplægsholder på dagen og holde en Cafe Hack-session med en af byens egne politikere.

Hele arrangementet finder sted lørdag 14. september kl. 10-14 på Centrumpladsen i Svendborg.