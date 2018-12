Søndag: Julemanden lægger til kaj i Svendborg

Svendborg: Søndag den 16. december har julemanden parkeret kanen og sat rensdyrene på stald - i stedet for kommer han til Svendborg ad vandvejen.

Klokken 12 vil Caroline S lægge til ved Maritimt Centers Pakhus med julemanden om bord, og her vil han gå fra borde og hilse på alle de glade fremmødte børn.

Allerede fra klokken 11.30 vil det være muligt for de første 500 børn at få gratis æbleskiver at varme sig på inde i Maritimt Centers Pakhus.

Peder Most Garden vil også være til stede, og når julemanden er kommet godt i land, vil allesammen gå op til det store juletræ på Torvet, hvor Peder Most Garden spiller julesange, og der synges og danses omkring juletræet.