Svendborg: SEAF - Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond - har ansøgningsfrist søndag 15. september

Fonden støtter særligt nytænkende projekter inden for miljø og energi, men den støtter også udviklende projekter inden for kultur, idræt og andre almennyttige projekter.

Normalt kommer der op imod 100 ansøgninger pr. runde og op til en tredjedel af disse modtager fondens støtte - ikke nødvendigvis i den størrelsesorden, projektholder ønsker, men nok til at gøre en forskel.

Det er en forudsætning for at modtage støtte, at projektet skaber udvikling i og gennemføres i Svendborg Kommune. Ansøgere kan forvente svar på deres ansøgning sidst i oktober.

/EXP