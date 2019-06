Svendborg: Danmarks Forsorgsmuseum inviterer til et anderledes og historisk vælgermøde i Fattiggårdens rammer.

Det sker tirsdag 4. juni mellem klokken 18 og 21, hvor der bliver sat fokus på fattigdom og ulighed i Danmark - før og nu.

Det er fagforbundene BUPL, PMF Fyn, Øhavets lærerkreds, DS og FOA, der i samarbejde med Forsorgsmuseet står bag vælgermødet, der begynder med en drøftelse om ulighed og børnefattigdom mellem Ditte Brøndum (Dansk socialrådgiverforening) og Jeppe Wichmann Rasmussen (museumsinspektør).

Siden tager formidlingschef og historiker Sarah Smed roret, når hun styrer debatten mellem de inviterede folketingskandidater Bjørn Brandenborg (S), Karsten Hønge (SF), Jesper Kiel (EL), Stine Bardeleben Helles (AL), Erling Bonnesen (V), Mai Mercado (K), Eva Jørgensen (DF) og Jonas Simonsen (LA).

- Historisk og i dag kan vi se, at der tidligt kan blive skabt ulige vilkår for børn, og de kan sammen med deres familier have brug for støtte til at komme ud af udsathedens hårde greb om deres livsbetingelser, og vi glæder os meget over den brede politiske opbakning til at debattere det vigtige emne, lyder det fra Susanne Gustenhoff, der er fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Svendborg i en pressemeddelelse.

Museet byder mellem klokken 18 og 19 på gratis fedtemadder, grøntkålssuppe og rundvisninger, mens debatterne varer fra 19 til 21. /heng