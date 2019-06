Socialdemokraterne fester på Sydfyn

14.159 stemmer og en fremgang på 4,5 procent til Socialdemokratiet i Svendborg-Langelandkredsen er en sejr, der er til at føle på, og den lokale spidskandidat, Bjørn Brandenborg, jubler. Det samme gør Venstres Erling Bonnesen, der også er godt tilfreds med fynsk fremgang for partiet.

- Jeg har lige holdt en takketale til folk her, for det er så sindsygt det her. For mig handler det om at sige tak til alle dem, der har lagt så stort et arbejde i det her. Det viser bare, at den kæmpe indsats, vi har lagt, har båret frugt, og samtidig er jeg selvfølgelig enormt spændt på de personlige stemmer, siger Bjørn Brandenborg.

Glæde hos Venstre

Venstres Erling Bonnesen er også godt tilfreds med valget, hvor Venstre i Svendborg-Langelandkredsen er gået 4,2 procentpoint frem i forhold til valget i 2015 og inkasserer 9.974 stemmer.

- Vi har jo knoklet igennem de sidste fire år, så jeg er glad for, at vi i Venstre bliver belønnet for den indsats, vi har lagt, siger Erling Bonnesen.

På trods af fremgangen til Venstre, der også på resten af Fyn - og på landsplan - er gået frem, ser magten dog ud til at tippe fra blå til rød på Christiansborg, hvad der vil tvinge Venstre væk fra regeringsmagten.

- Nu må vi se, hvordan det kommer til at spænde af med regeringsforhandlingerne, for vi ved jo, at i rød lejr, der er der jo mange, der har stillet ultimative krav til Mette Frederiksen, så vi må vente i spænding og se, hvad der kan komme ud af det, siger han og erklærer sig enig i den linje, som Lars Løkke Rasmussen (V) i løbet af valgkampen har lagt, hvor han har tilbudt at danne regering over midten med Socialdemokratiet.

- I Venstre er vi et stort bredt parti, og jeg er meget glad for, at Lars Løkke Rasmussen har meldt ud, at vi kan samarbejde meget bredt og også ind over midten, så jeg er meget glad for, at det også i valgkampen er blevet signaleret, siger han.