Socialdemokraterne, der ikke kom ind: Brandenborg havde en lettere vej til sejr

Socialdemokraterne Frede Skaaning og Niels Christian Nielsen har begge uden held forsøgt at blive valgt til Folketinget. De er glade for, at partifællen Bjørn Brandenborg er braget ind, men er begge af den overbevisning, at han har haft en lettere vej til triumfen.

- Det skyldes nok det valg, vi var ude i, da jeg skulle vælges. Jeg blev valgt af baglandet, mens de aktive i partiforeningerne støttede Tim Vermund, siger Skaaning, der endte med at få 1516 stemmer i 2015, men altså ingen plads i Folketinget.

- Han har fået god hjælp fra de lokale politikere, fra byrådsmedlemmerne i Svendborg. Det gør jo en stor forskel, at han kan bruge dem til at få politiske sager, til at få netværk og til at profilere sig, og det er rigtig godt, siger Frede Skaaning, der i samme ombæring påpeger, at han selv ikke modtog samme støtte i 2015, da han var partiets spids.

Begge mener dog også, at Brandenborgs flotte valg, hvor han blandt andet fik 6096 personlige stemmer alene i Svendborg-Langeland-kredsen, er et resultat af den massive opbakning, han har fået af de lokale socialdemokrater.

Det mener to af partiets tidligere spidskandidater på Sydfyn, Frede Skaaning og Niels Christian Nielsen.

Svendborg: Det er en umådelig flot kampagne, der har fået Bjørn Brandenborg (S) i Folketinget, og det fortjener han ros for.

Langt, sejt træk

Det socialdemokratiske Svendborg-byrådsmedlem Niels Christian Nielsen har også forsøgt at komme i Folketinget - hele tre gange og uden held.

Han kalder Bjørn Brandenborgs bedrift for "kanonflot og velfortjent".

- Han har taget det lange, seje træk, ikke bare den seneste måned, men i flere år. Han har sørget for at komme hele kredsen rundt og er blevet et kendt ansigt, siger Niels Christian Nielsen.

Han vurderer dog, at Bjørn Brandenborg har kæmpet sin kamp under bedre forudsætninger, end da Niels Christian Nielsen forsøgte sig ved valgene i 2005, 2007 og 2011.

- Der er et kæmpe team, der har hjulpet ham, også større end det, jeg havde, da jeg stillede op. Man har lært af erfaringerne fra dengang, det er der ingen tvivl om, siger Niels Christian Nielsen, der også peger på, at det politiske miljø med en SF-borgmester på Langeland og en S-borgmester i Svendborg har været gunstigt denne gang.

- Se på sammensætningen af byrådene i Svendborg og på Langeland. Nogle gange går tingene bare op i en højere enhed, og det er det, der er sket i tilfældet her, siger han.

Og så har også Bjørn Brandenborgs adresse haft betydning, mener Niels Christian Nielsen.

- Han har bosat sig strategisk i Rudkøbing, og det er nu bevist, at det ikke er ligegyldigt, hvor i kredsen med bor. Jeg fik selv et pænt valg på Langeland, men Bjørn fik et kanonvalg, siger han med adresse til, at 1704 langelændere har sat kryds ved Bjørn Brandenborg.

Endelig understreger Niels Christian Nielsen, at det er en god dag for Socialdemokratiet og for Sydfyn.

- Vi har fået genskabt en politisk motorvej til Christiansborg her fra Sydfyn, så jeg er i høj grad glad, siger han, og samme toner lyder fra Frede Skaaning.

- Det får den betydning, at der er flere sager fra Sydfyn, der kan løftes lokalt. Der har virkelig manglet nogle, der kunne tage de ting med, som er nødvendige for Sydfyn. Udligningsreformen er et eksempel, hvor Svendborg og Langeland Kommuner lider, siger Skaaning, der er i dag sidder i bestyrelsen i en af de socialdemokratiske partiforeninger i Odense.