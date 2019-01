Smed askebæger i skraldespand: Brand hos beboer på plejecenter

Stenstrup: Beredskabet rykkede søndag ved 19-tiden af sted mod Stenstrup med en sprøjte og fem mand, men kunne hurtigt vende næsen hjemad igen.

Der var udbrudt brand i en skraldespand hos en beboer, men da beredskabet nåede frem, var branden slukket. Indsatsleder Kenneth Hørdum roser personalet på plejecentret for at have håndteret situationen professionelt.

- Skraldespanden stod i et tekøkken hos en beboer, og personalet satte skraldespanden op i vasken og slukkede ilden med vand, fortæller Kenneth Hørdum.

Han forklarer, at en beboer øjensynligt har tømt et askebæger i skraldespanden, og at det er årsag til branden.

- Personalet handlede superprofessionelt, og branden var slukket, da vi nåede frem. Vi kiggede lige det hele efter, inden vi kørte hjem, fortæller indsatslederen.

Beredskabet blev tilkaldt via en automatisk brandalarm, der er installeret på alle plejecentre.