Svendborg: Menneskemøder, intime stunder og små sprækker i virkeligheden. Lørdag den 6. april kan du opleve Maria Fonfaras udstilling "When there is a crack, the light can enter", der er fotografens mangeårige dokumentationer af møder mellem mennesker.

Maria Fonfara er uddannet fotojournalist og har blandt andet undervist i fotografi på højskoler. Ferniseringen finder sted mellem klokken 12 og 15 på Galleri Jaan i Svendborg, og du kan opleve udstillingen helt frem til den 17. maj./HETJA