Fonden Skovhaven, der er et botilbud for autister, har overtaget det lejemål, som Carlos' Kitschen har forladt. Og fonden har ingen planer om at drive restaurant.

- Vores brugere er unge autister, som vi gerne vil tilbyde en meningsfuld aktivitet til glæde for andre. Derfor er det meningen, at de skal bage boller og rugbrød til vores to institutioner, siger han med adresse til fondens bosted i Tipsvænget og dagtilbud i Møllergade.

- Vi skal i første omgang bruge lokalerne som undervisningssted for vores brugere, siger Frans Albertsen, som også fortæller, at der ikke er planer om at slå dørene op for kunder.

Det er således Fonden Skovhaven, der har overtaget det lejemål, som blev ledigt, da Søren Carlos Rasmussen smed håndklædet fra sig og opgav at få økonomi i restauranten. Som i øvrigt havde som formål at få tidligere kriminelle tilbage på ret spor.

Carlos' Kitschen åbnede i sommeren 2015 og var en socialøkonomisk restaurant, som havde til formål at sluse tidligere kriminelle tilbage til samfundet.Den lukkede for tre uger siden, fordi indehaver Søren Carlos Rasmussen ikke kunne få økonomien til at hænge sammen. Fonden Skovhaven driver dels et botilbud, dels et dagtilbud for personer med autisme og lignende udviklingsforstyrrelser. Den er stiftet i 2003 på initiativ af ægteparret Kirsten Jørgensen og Niels Erik Jørgensen. Bodelen i Tipsvænget og dagbeskæftigelsestilbuddet i Møllergade er hver normeret til 12 pladser.

Drøm om netbutik

Ifølge Frans Albertsen lå det lige for at overtage lokalerne, eftersom fonden allerede inden lukningen havde indledt et samarbejde med Søren Carlos Rasmussen om at låne køkkenet nu og da.

Og det er ikke tilfældigt, at det lige er brød, der skal produceres i lokalerne.

- Vores mål er at træne vores brugere i at være i en arbejdslignende situation, og brødproduktion er dejlig let at systematisere. Det passer godt til vores brugere, og når de så ved, at andre får fornøjelse af det, de laver, bliver de glade, siger han og oplyser, at der vil blive taget små skridt.

- Men på lidt længere sigt kan det godt være, at vi via en hjemmeside skal kunne levere nybagt brød. Men nu må vi se - det er først og fremmest en pædagogisk aktivitet, og først skal vi se, hvordan det kommer til at gå med produktionen, siger han.