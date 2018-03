1396 aktionærer i A/S Svendborg Avis har nu tre måneder til at indlevere deres aktier til Fyns Amts Avis i Sct Nicolai Gade. Fremover er aktierne digitale.

- Vi har desuden kun to år tilbage med kuponer, hvorefter vi skulle have trykt nye. Det slipper vi så for.

- Vi står netop nu og skal til at indføre et nyt it-system, og derfor er det aktuelt at skifte nu, siger han.

Bestyrelsesformand i A/S Svendborg Avis Hans Erik Nellegaard fortæller, at ændringen sker af flere grunde.

I år skal man dog stadig have sine kuponer med, hvis der ved generalforsamlingen den 8. maj besluttes, at der skal udbetales udbytte. Dette bliver annonceret dagen efter generalforsamlingen i Fyns Amts Avis.

For det skal være slut med papir. Fremover bliver der tale om digitale aktier, og et eventuelt udbytte vil blive overført direkte til aktionærens nemkonto.

Aktionærerne skal derfor i gemmerne og finde deres aktier frem. Derefter skal de indlevere dem i receptionen på Fyns Amts Avis i Sct Nicolai Gade i Svendborg. Her vil det noble dokument blive stemplet som "annulleret", og derfra er det blot at betragte som en del af en gammel historie.

A/S Svendborg Avis A/S Svendborg Avis ejer udgiverretten til at drage omsorg for udgivelsen af Fyns Amts Avis. Fyns Amts Avis udgives som dagblad på et liberalt, demokratisk grundlag. BestyrelseGårdejer Hans Erik Nellegaard, formandDirektør Jan Bøttiger, næstformandTømrermester Erik EhlersDirektør Henrik HalbergGårdejer Hans Pade NielsenKoordinator Per Ingemann NielsenForstander Uffe Strandby, formand for repræsentantskabet, observatør RepræsentantskabA/S Svendborg Avis har et repræsentantskab på 30 medlemmer valgt af aktionærerne. Ved valget tages der i videst muligt omfang hensyn til, at alle dele af læserkredsen kan blive repræsenteret. Forstander Uffe Strandby er formand for repræsentantskabet.

Aktierne er blevet udstedt af flere omgange, og ejerne er for de flestes vedkommende lokale borgere, der gennem tiderne og uden udsigt til den store gevinst har ønsket at støtte deres lokale avis. Senest blev der udstedt en stak B-aktier i 1970'erne, hvor avisen kom i akut krise, da man et år havde glemt at indbetale kildeskat.

Aktierne i den 155 år gamle A/S Svendborg Avis har både en økonomisk og demokratisk værdi, men for mange især affektionsværdi.

Aktionærerne kan derfor mandag læse i en annonce i de sydfynske medier, hvordan de skal forholde sig. For eksempel skal man have billedlegimitation, fuldmagt eller måske endda en skifteretsattest med for at bevise sit ejerskab.

- Fordi vi ikke er helt ajour, vil der blive et antal aktier, hvor vi ikke kan se i bogen, hvem der ejer dem. Dem bliver nødt til at lægge døde og sætte et beløb af til ejermanden, hvis han eller hun alligevel indenfor en tidsfrist skulle dukke op. Men efter nogen tid vil de være ude af billedet, siger Hans Erik Nellegaard, der også forventer, at der vil være nogle, der ønsker at beholde deres aktie af nostalgiske grunde.

- Det er jo et personligt dokument. Måske står oldefars navn på, og måske har det stor historisk værdi for familien. Så derfor gør vi det sådan, at vi først stempler det "annulleret" og på et senere tidspunkt eftersender den til ejermanden.

Bestyrelsen for A/S Svendborg Avis har sat den 20. juni 2018 som sidste frist for at indlevere sin aktie.

Avisens reception har åbent alle onsdage klokken 13-15. Derudover torsdag den 22. marts klokken 16-19, tirsdag den 3. april klokken 16-18, onsdag den 9. maj klokken 15-19 og mandag den 11. juni klokken 16-18.

Ved tvivlsspørgsmål kan man kontakte chefsekretær Gitte Lykkegaard Madsen på telefon 63452201.