Slut med lange ventetider: 480 husstande på Sydfyn får hurtigere internet

Fordelingen af regeringens bredbåndspulje betyder, at 480 husstande i Svendborg Kommune i fremtiden får hurtigere internet. Blandt andet i Lunde, hvor borgerne i snart tre år har kæmpet for at slippe af med lange ventetider og ustabile forbindelser.

Sydfyn/Lunde: I dag kan den ene ikke se fjernsyn, samtidigt med den anden henter noget ned på computeren. Filer, der er for store, må de helt opgive at downloade. Og så har de lært at vare sig med tålmodighed, når de surfer på nettet.

Problemerne, som borgere i Lunde og omegn længe har levet med, skulle dog gerne snart være fortid. Med hjælp fra regeringens bredbåndspulje bliver der i løbet af næste år lagt fibernet ud til 88 husstande i området, som dermed endelig kan vinke farvel til den utidsvarende og langsommelige internetforbindelse.

Og det er tiltrængt, forklarer Hanne Vest, der bor i Lunde og sammen med en gruppe naboer gik sammen om at søge bredbåndspuljen.

- For os har internettet samme betydning som at have strøm i stikkontakten eller vand i vandhanen. Det er en forudsætning for at kunne leve op til diverse digitale krav, som vi bliver stillet blandt andet fra det offentlige, siger Hanne Vest og fortæller om nogle af dagligdagsproblemerne, som borgerne må leve med.

- For det første er forbindelsen så dårlig og ustabil, at det berettiger, at vi kan søge puljen. Den er på under fem megabit i download, og det giver lange ventetider. Vi har et tv-abonnement, hvor man har mulighed for at optage en udsendelse, mens man ser noget andet. Det kan vi bare ikke. Du kan ikke vedhæfte ting, der er bare lidt store, til mails. Og frem for alt kan du ikke downloade ret store ting, siger hun.

- Og det er et problem, hvis både man har skolebørn, unge uddannelsessøgende boende hjemme, der er afhængige af at skulle komme på nettet. Eller hvis man har en virksomhed på hjemmeadressen, som mange her i landområderne har, tilføjer hun.

Hanne Vests mand er en af de sidstnævnte, da han driver selvstændig virksomhed hjemmefra, hvorfor det er vigtigt at have en internetforbindelse, han kan stole på.

- Min mand har tømrerforretning og skal dagligt klare ting som løn og moms, som skal afleveres til tiden. Og der nytter det altså ikke noget, hvis nettet ikke virker, for så bliver han bon'et for det, siger Hanne Vest.