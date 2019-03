Slut med idrætspriser i Rottefælden: Kan smelte sammen med kulturprisfest

Idrætspriserne, som Sport og Idræt i Svendborg (SIS) står for, skal ikke længere overrækkes i Rottefælden. Prisfesten har kommunen hidtil betalt for, men da det stopper, skal der udvikles et nyt koncept. Og det sker sammen med kulturlivet.

Svendborg: Det var en god fest, så længe den varede, men nu skal der findes på noget andet.

Det er udgangspunktet for Sport og Idræt i Svendborg (SIS), der hvert år hædrer kommunens idrætsudøvere, frivillige og foreninger til et stort anlagt prisfest.

Den har de seneste fire år fundet sted i Rottefælden i forbindelse med revyen, og det er Svendborg Kommune, der har betalt for det meste af gildet.

Sådan bliver det ikke i år. Kommunekassen er smækket i, hvorfor en tur i Rottefælden ikke kan lade sig gøre. Og det er lidt trist, mener Preben Juhl Rasmussen, tidligere formand i Sport og Idræt i Svendborg.

- Vi havde fundet et godt koncept for priserne, og vi havde også meldt klart tilbage, at vi gerne så, at festen blev i Rottefælden, men fik så at vide, at det var sparet væk. Og det er vi da kede af, siger han.

- Jeg synes, at det var et godt arrangement, tilføjer Preben Juhl Rasmussen, som var formand for SIS de seneste fire år, inden han på seneste repræsentantskabsmøde i SIS blev afløst af Karin Olsen.