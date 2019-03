Slut med grin i bøgeskoven: Comedy Festival rykker ud af Open Air

Svendborg: Svendborg Comedy Festival skal stå på egne ben. Arrangementet, der de seneste to år har været en del af Høje Bøge Open Air, flytter nu ud af rammerne under bøgetræerne og bliver igen et selvstændigt arrangement.

- Der sker bare det, at comedyfestivalen bliver et arrangement for sig selv, som det jo egentlig også oprindeligt har været. Vi tror, at det bliver meget nemmere, når de to arrangementer afholdes hver for sig, fortæller Rene Wowk, der er idémand og arrangør bag comedyfestivalen.

Høje Bøge Open Air arrangeres af SfB og i den svendborgensiske boldklub, mener man også, at arrangementerne står stærkere, hvis de adskilles.

- Vi prøvede som forsøg at se, om det kunne kombineres med Open Air, når vi nu alligevel har en plads og telt og kunne slå udgifterne sammen, men vi tror på, at vi kan lave et endnu bedre produkt ved at fokusere på én ting ad gangen, fortæller Finn Høffner, der er bestyrelsesmedlem i SfB.

Både René Wowk og Finn Høffner fortæller, at det har været svært at kommunikere de to arrangementer ud under én fane.

- Det er jo faktisk to meget forskellige ting, vi skal kommunikere, og publikummerne er heller ikke nødvendigvis de samme, så det bliver meget mere strømlinet, når man kun har én ting at kommunikere, siger Finn Høffner.