Slut med at slæbe tungt udstyr: Fynske Bank-penge til sydfynsk gospelkor

Stenstrup/Skårup: Gospelkoret Arise har netop modtaget en 25.000 kroner stor donation fra Fonden for Fynske Bank, og det er godt nyt - ikke mindst for kormedlemmernes rygstykker.

Inger Hager, der er formand for gospelkoret og ansvarlig for dets presseanliggender, bekræfter således ikke bare, at donationen er i hus, men fortæller også, hvad pengene skal bruges på.

- Vi er jo flyttet fra Stenstrup Kirke til Skårup Kirke, og det har betydet, at vi ikke længere har haft lydudstyr. Så vi har været nødt til at låne os frem, og derfor har vi ved hver eneste øveaften måttet bære udstyr ind og ud, siger hun og oplyser, at gospelkorets stemmer såmænd har været søde til at give et nap med.

- Men det er er ikke holdbart, for det er tunge ting som blandt andet højttalere, det drejer sig om. Det er dødbesværligt, og derfor var det godt, at vi i forbindelse med flytningen fik mulighed for at danne en forening, fordi det gjorde det muligt at søge i fonde, siger Inger Hager.