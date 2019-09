Slut med at ligge i dvale: Vester Skerninge Teaterforening genopstår

Vester Skerninge Teaterforening, der har ligget i dvale de sidste tre år, er på vej til en genoplivning. En ny bestyrelse for foreningen har sat sig for at lave en forestilling til foråret og søger nu folk, som har lyst til at være med.

V.Skerninge: Vester Skerninge får sin teaterforening tilbage.

Den har ellers ligget stille de senere år, men nu har en gruppe lokale borgere sat sig for at vække foreningen fra sit hi og sørge for, at landsbyen på ny får en dilettantforestilling.

Det forklarer en af initiativtagerne Dan Koch-Hansen.

- Vi har en lang tradition med dilettant her i byen, og vi er nogle, som har været en del af foreningen gennem 10-15 år tilbage i 00'erne, inden frivilligheden døde lidt hen og lagde den i dvale. Nu vil vi dog gerne give det et skud for at se, om vi kan få den op at køre igen, siger Dan Koch-Hansen.

Han forklarer, at gruppen i øjeblikket består af 7-8 ildsjæle, og at de gør, hvad de kan, for at gøre opmærksom på den genopstandne teaterforeningen.

Det sker med pressemeddelelser, flyers og opslag på Facebook, hvor der efterlyses folk, som kunne have lyst til at være med - både på og bagved scenen.

- Hvis vi skal komme rigtigt i gang, så er det vigtigste faktisk ikke, at vi får flere skuespillere, men at vi får folk, som kan være med til alt det praktiske også. At bygge scenen, lave kostumer, lægge sminke, lave lys og alle de opgaver, der skal løses for at få sådan en forestilling her på benene, forklarer Dan Koch-Hansen, der afslører, at instruktøren allerede er på plads.

Det bliver Allan Kirkebæk Jensen, som tidligere har været en del af Nyborg Voldspil.