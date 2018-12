Svendborg: Fra 13. december 2020 bliver det blå tog, der kommer til at køre på skinnerne mellem Svendborg og Odense.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har netop udpeget et konsortium bestående af Arriva Danmark A/S og Arriva Tog A/S som den kommende operatør af Svendborgbanen, som har været i udbud sammen med en række jyske togstrækninger.

Og det er Susanne Hejer, togdirektør i Arriva, særdeles godt tilfreds med.

- Det er vi rigtig glade for. Vi havde faktisk lagt rigtig mange kræfter i at komme i den situation, hvor vi har vundet kontrakten, så det er vi meget glade for og stolte af, siger hun.

Udbuddet af Svendborgbanen - og de strækninger, Arriva allerede i dag er operatør på i Midt- og Vestjylland - er et resultat af en politisk aftale mellem regeringen og DF, S, RV, AL og SF om at sende mere af den danske togtrafik i udbud, og tidligere på efteråret var der frist for at byde på pakken af togstrækninger inklusiv Svendborgbanen fra 13. december 2020 til 9. december 2028 med mulighed for op til to års forlængelse.

Ministeriet modtog tre bud, og tildelingen er givet til den operatør, der tilbød den laveste pris. Arriva har tilbudt en samlet pris på 1,6 milliarder kroner for alle 10 år.

Ifølge en pressemeddelelse fra ministeriet svarer det til en besparelse på godt 30 procent for hver kørt kilometer sammenlignet med ministeriets nuværende kontrakt med Arriva Tog A/S.