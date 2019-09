Slut efter to år: Sportsbutik i Svendborg lukker

Svendborg: Lige nu har de tre, men snart har de kun to.

For Jannik Kaysen og Jens Vogn har besluttet at lukke butikken Outlet i Gerritsgade og koncentrere sig om deres to andre sportsforretninger, Intersport i Gerritsgade og Sporten på Centrumpladsen.

Ifølge Jannik Kaysen er der ikke tale om egentlig bombe.

- Det har aldrig været meningen, at butikken skulle fortsætte, siger han.

Han peger på, at han og Jens Vogn gik sammen for godt to år siden, og at manøvren indebar, at de lukkede en forretning i Rudkøbing og en i Ringe og samtidig overtog Intersport-forretningen i Gerritsgade.

Til gengæld lukkede de så Sportigan i en anden Gerritsgade-ejendom - i hvilken de i stedet lavede en såkaldt outlet. Altså en butik med restvarer fra deres andre butikker.

- Vi havde jo en masse varer i overskud fra butikkerne i Rudkøbing og Ringe, men nu er vi ved at være nået i bund med varelageret. Vi er faktisk der, at hvis vi skulle fortsætte med at drive butikken, så skulle vi ud at købe andre varelagre op, og det har vi ikke lyst til, siger Jannik Kaysen, der også fortæller, at nok en faktor spiller ind.

- Vi havde en lejekontrakt med en relativt lang opsigelsesperiode, men nu har vi mulighed for at komme ud af lejemålet. Så det gør vi, og så koncentrerer vi os om det, vi er gode til: At drive almindelige sportsbutikker og vores klub- og erhvervsafdeling, siger Jannik Kaysen.

Helt udelukke, at han og Jens Vogn igen giver sig i kast med outlet-disciplinen på et tidspunkt, vil han dog ikke.

- Hvis vi har nogle rester, som hober sig op, kan vi godt finde på at lave noget pop-up. Altså leje et lokale i 14 dage, siger Jannik Kaysen.

Outlet-forretningen holder lige nu ophørsudsalg, og forventningen er, at den vil lukke endegyldigt i midten af november, oplyser han.

Det betyder dog ikke, at Gerritsgade får et ar i form af et tomt lejemål.

Ifølge ejendommens ejer, Kurt Jacobsen, står en ny lejer nemlig på spring.

- Der kommer en anden ind. Jeg kan endnu ikke sige, hvem det er, men der kommer til at ske noget rigtigt spændende i ejendommen, lyder det.

Lukningen betyder i øvrigt, at det tynder voldsomt ud i sportsbutikkerne i Svendborg, eftersom Sportmaster i Møllergade lukker til januar.