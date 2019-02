Oure: At man kan finde ud af at stjæle en bil er ikke ensbetydende med, at man man også kan køre den.

Det må være den lære, der kan uddrages af historien om et biltyveri ved Oure.

Natten til tirsdag blev køretøjet, en VW Passat, stjålet i Månevænget, hvilket næppe testede tyven ud over det rimelige, eftersom den var ulåst - og havde nøglerne siddende i tændingslåsen.

Men dermed hørte evnerne tilsyneladende op.

I hvert fald blev bilen klokken 5.15 fundet i et levende hegn ved Nyborgvej kun to-tre kilometer derfra - med skader på fronten, forruden og det ene sidespejl. Det oplyser Fyns Politi. /finn