Slukørede GOG-fans: Nu glæder vi os til en tur til Aalborg

Skuffede GOG-fans måtte indse, at DM-guldet glippede i denne omgang. Det ærgrede de sig naturligvis over, men så dog lys i mørket.

Gudme: Det var en herlig dag og aften, der desværre endte med et øv for de flestes vedkommende. For i stedet for at rykke ind ved siden af i Hal 2 og holde guldfest måtte de mange GOG-fans, der torsdag aften så deres hold tabe finaleopgøret til Aalborg hjemme i Suvit Arena, tage hjem med en tom fornemmelse. - Det var sgu lidt ærgerligt, at det ikke lykkedes at afgøre det hjemme. Især med den fest, der var lagt op til, lyder det fra en halvtrist GOG-tilhænger, Jonas Dalum. - Det er især ærgerligt, at det lige var de sidste tre sekunder, der blev afgørende, tilføjer han.

Publikum til DM i håndbold GOG-Aalborg Håndbold i Su'vit Arena i Gudme. GOG taber kampen. Foto: Katrine Becher Damkjær

Troede, vi havde den Han var ikke ene om at være skuffet. Det var Andreas Durch også, og "elendigt" var hans første reaktion efter kampen. - Det er så uheldigt. GOG spiller jo godt og har mesterskabet ind til 20 sekunder før tid, fortæller han. En anden mindst lige så slukøret fan var Magnus Petersen. Han havde svært ved at tro, at guldfesten blev udskudt i de døende sekunder. - GOG spiller fantastisk og er foran gennem hele kampen. Man tror jo ikke, de kan tabe den. Jeg troede 100 procent, de vil vinde, siger han.

Stort pres på drengene Niels Kildelund, formand for GOG's moderforening, var også trist til mode oven på nederlaget, og han følte med drengene på banen. - De er under et stort pres, og det gør måske, at de bliver lidt låst. Men de gjorde alt, hvad de kunne, siger Niels Kildelund. - De møder også et godt hold, og Henrik Møllgaard (fra Aalborg Håndbold, red.) spiller en god kamp. Vi er da lidt ærgerlige, siger han med henvisning til, at der var dækket op til guldfest inde ved siden af.

Nu gælder det Aalborg Midt i den mørke stund huskede de gode GOG'er , at guldet på ingen måde er væk. Der er en finalekamp nummer tre på søndag, hvor GOG stadig har mulighed for at hjemtage DM-titlen. - Nu glæder vi os bare til at tage til Aalborg. For der skal vi helt sikkert op og støtte holdet, lød det fra Jonas Dalum, der ligesom Andreas Durch forsikrede, at han ville være på plads til den afgørene finalekamp.

