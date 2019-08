Slog, sparkede og trampede: Offer fik indre blødninger og punkteret lunge

24-årig mand sigtet for to tilfælde af grov vold - blev ved grundlovsforhør varetægtsfængslet i fire uger.

Svendborg: Politiet mener, at en 24-årig mand fra Svendborg står bag to tilfælde af grov vold i området omkring Marslevvej, og fredag eftermiddag blev manden varetægtsfængslet i fire uger ved et grundlovsforhør ved Retten i Svendborg.

Den 24-årige er sigtet for den 5. august at have givet en mand et knytnæveslag i ansigtet i en lejlighed på Marslevvej og herefter have slået, sparket og trampet på det liggende offer, der fik skader på indre organer og punkteret sin venstre lunge.

Politiet mener, at den 24-årige og yderligere en mand stod bag det brutale overfald, og da den mulige medgerningsmand endnu er på fri fod, blev dørene lukket for pressen ved grundlovsforhøret fredag eftermiddag.