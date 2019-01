Svendborg: Det gik den forkerte vej, og om morgenen var den for alvor gal.

Det er den skarpt skårne konklusion, efter at DSB har gjort status over 2018's gang på Svendborgbanen.

I en pressemeddelelse hedder det, at kundepunktligheden opgjort over hele døgnet var på 85,3 procent, hvilket altså svarer til, at godt og vel 15 procent af togene var forsinket.

Præstationen er ringere end i 2017, hvor kundepunktligheden for hele døgnet var 92,5 procent, og heller ikke når det kommer til de tidlige afgange mellem klokken seks og ni, er der noget at prale af i 2018.

Her var punktligheden 75,3 procent, hvilket i runde tal betyder, at hvert fjerde tog var forsinket. I 2017 formåede 84,6 procent af togene at forlade perronerne rettidigt.

Et tog regnes som rettidigt, hvis det ankommer mindre end tre minutter efter køreplanen, og så hører det med til fortællingen, at DSB's dage på Svendborgbanen er talte.

Den 13. december 2020 overtager Arriva nemlig togdriften på strækningen.