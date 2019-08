Slap med flækket læbe: 16-årig knallertkører uden hjelm torpederede bil

Aabyskov: - Det kunne være gået langt værre.

Sådan lyder konstateringen fra Ehm Christensen, der er vagtchef ved Fyns Politi, efter et uheld på Skårupøre Strandvej nær Aabyskov onsdag eftermiddag.

Her var en bilist ved at bakke ind i en indkørsel med en trailer, og mens det stod på, var der andre bilister, der pænt ventede.

Men så tålmodig var den 16-årige knallertkører ikke.

- Han overhalede for fulde gardiner og overså bilen, som han derfor kørte lige ind i siden på, siger Ehm Christensen.

Da den 16-årige ingen styrthjelm havde på, kunne det være gået ganske galt.

- Men det ser ud til, at han slap med en flækket læbe. Han har været umådelig heldig, siger vagtchefen om den 16-årige, som dog for en sikkerheds skyld blev kørt en tur forbi skadestuen.

Endelig fortæller Ehm Christensen, at knallerten formentlig var ulovlig. Og at det, der var tilbage af den efter det voldsomme møde med bilen, derfor blev kørt til undersøgelse, hvor en tur på et rullefelt skal afsløre, hvor meget over det tilladte den kan køre. /finn