Slagter frikendt: Det var ikke smørrebrød fra Richardts Kød, der gjorde kursister syge

Det var ikke smørrebrødet fra Richardts Kød, der førte til, at 16 af 33 deltagere på to førstehjælpskurser blev ramt af Roskilde-syge. Det konkluderer Fødevarestyrelsen i en rapport.

Fælles for de ramte var, at de havde fået smørrebrød fra Richardts Kød, og en af de sygdomsramte kontaktede efterfølgende Statens Serum Institut - som gav sagen videre til Fødevarestyrelsen.

Rapporten kommer i kølvandet på førstehjælpskurser, som blev holdt for frivillige hos Beredskab Fyn den 24. og 25. november samt for nogle kommunalt ansatte den 27. november 2018.

Kursist har smittet alle

Fødevarestyrelsen har derfor set nærmere på sagen og har undervejs korresponderet med ikke bare de syge, men også med Richardts Kød og en virksomhed, som også har fået smørrebrød fra forretningen i samme periode, som kurserne blev holdt.

Ingen af de ansatte i virksomheden blev dog dårlige af at spise maden, og i rapporten hedder det, at "det er Fødevarestyrelsens vurdering, at det ikke er smørrebrødet fra Richardts Kød, der har gjort deltagerne syge, da der trods den store medieopmærksomhed i området ikke har været andre henvendelser til Fødevarestyrelsen om sygdom hos personer, der har spist smørrebrød fra Richardts Kød".

Det fremgår også, at Fødevarestyrelsen har konstateret, at en deltager havde været syg med opkast og diarré allerede inden det første kursus 24. november. Og at kursisten "med stor sandsynlighed har smittet de andre deltagere på kurset 24. og 25. november samt kontamineret omgivelserne, hvorved deltagerne den 27. november er blevet smittet", som det formuleres i rapporten.

Endelig fremgår det, at det var den såkaldte norovirus, der også er kendt som Roskilde-syge, som ramte de mange kursister. Og at virussen er meget smitsom og kan overføres via personkontakt eller indirekte via for eksempel de tage-redskaber, der bruges i en buffet, eller de førstehjælpsdukker, som kursisterne alle arbejdede med undervejs.