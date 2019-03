Slagsmål forvandt i det blå

Svendborg: Der blev anmeldt et stort slagsmål uden for diskotek Crazy Daisy i Svendborg midt på natten til lørdag, men da betjente fra Fyns Politi dukkede op, var der intet at se.

Otte mennesker skulle efter sigende have været i totterne på hinanden uden for diskoteket i Frederiksgade, men der var ingen ballade, da politibilen rullede ind på adressen. Heller ikke tjek af videoovervågning gav nogle billeder på nattens hændelser, der løb ind med anmeldelsen klokken 03.30, så betjentene forlod stedet igen uden at foretage sig yderligere.