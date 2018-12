Skulderklap til Svendborg-virksomhed: Skal renovere ikonisk Odense-statue

Skulpturstøberiet i Svendborg har fået til opgave at reparere et af Odenses helt store vartegn: Rytterstatuen i Kongens Have.

Svendborg: Hver opgave har sine kvaliteter.

Men der er alligevel noget specielt ved den ordre, som Kulturstøberiet i Svendborg har fået i bogen, lader virksomhedens ejer, Jørn Svendsen, forstå.

- Vi skal renovere statuen af kong Christian den niende, som i mange år har stået i Kongens Have i Odense. Han er ved at være nået den alder, hvor han trænger til et ordentlig eftersyn, siger han om statuen, som er lavet af Aksel Larsen og blev afsløret i 1912. Og med sin placering lige over for den daværende banegård var noget af det første, togrejsende mødte, når de besøgte H.C. Andersens fødeby.

Nogen helt lille opgave er der ikke tale om.

- Da han blev lavet, kunne man ikke svejse, så alt er boltet sammen med ganske almindelige jernbolte. Man var ikke klar over, at der er en galvanisk tæring mellem jern og kobber, så de er rustet over og skal alle skiftes, så statuen ikke vælter, hvis folk en dag kravler rundt på den, fordi OB har vundet noget. Desuden skal patineringen renses af, og det er en meget langsommelig proces, siger Jørn Svendsen.