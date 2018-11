Skulderklap til Det Sydfynske Øhav: Ø-hop-ordning hædret med turisme-pris

Svendborg: Det kunne være blevet keramikmuseet Clay i Middelfart. Eller Ditlevsdal Bisonfarm på Nordfyn. Men det blev ø-hop-ordningen i Det Sydfynske Øhav, der torsdag aften blev kaldt på scenen for at modtage hædren for prisen Årets Skulderklap ved Rethink Tourism 2018-konferencen, som Sport Event Fyn og Destination Fyn står bag.

Det er Hans Søby, havnemester i Svendborg, ikke så lidt tilfreds med.

- Det er vi da vildt glade for. Og stolte. Det er jo altid rart med anerkendelse, men det her handler faktisk ikke om vores egen stolthed og anerkendelse, men mere om, at vi gerne vil have den gode historie ud. Det er et stort netværk, der skal bakke op, for at det kunne blive til noget og fortsætte med at udvikle sig, siger havnemesteren.

Ø-hop-ordningen er et samarbejde mellem Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Langeland kommuner, Naturturisme og Svendborg Event, der har eksisteret siden 2015 og giver turister mulighed for at rejse mellem småøerne på tværs af kommunegrænserne i Det Sydfynske Øhav i en uge for 200 kroner.

Det er, i al sin enkelhed, nytænkende, mener Henrik Neelmeyer, formand for Destination Fyn og medlem af juryen for prisen.

- De har formået at skabe et produkt, der er innovativt, og som man hurtigt har fundet ud af er efterspurgt. Det er et koncept, som skaber merværdi for øerne og turister. Ved at få flere gæster til øerne, giver det øerne mere liv og mere omsætning, og det skaber flere arbejdspladser, som gør øerne endnu mere attraktive. De skaber simpelthen mere vækst i et uopdyrket marked, siger han.